Atletica Piacenza da pauraa: 4 ori, 1 argento e 3 bronzi ai Campionati regionali

Weekend di spettacolo per i biancorossi dell’Atletica Piacenza ai Campionati Regionali indoor, organizzati tra Modena e Parma per le categorie Allievi/Juniores/Promesse il weekend del 28 e 29 gennaio.

Il racconto

All’interno degli impianti coperti emiliani gremiti di giovani promesse dello sport regionale, i biancorossi si sono distinti per una serie di eccellenti prestazioni.

Ancora una volta è Eleonora Nervetti a far parlare di sé: la giovane Promessa allenata da Giovanni Baldini si conferma su tempi eccezionali, concludendo con l’oro regionale e il tempo 7”55 sui 60m.

Isotta Maria Vitali, allenata da Giuliano Fornasari, si è laureata Campionessa regionale sui 1500m Promesse, conclusi in 5’12”42. Argento per un’altra atleta di Fornasari: Camilla Zucconi ha corso gli 800m Promesse in 2’34”08. Sugli 800m Juniores, Allegra Santelli ha vinto la gara in 2’34”80.

Oro anche per Kirill Visigalli, atleta di Ennio Buttò, che ha notevolmente migliorato il proprio primato personale, portandolo a 6,66m, misura che gli ha appunto consentito di vincere la gara delle Promesse.

Si è portata invece sul terzo gradino del podio Chiara Piccinelli, allenata da Mattia Cavazzuti e Andrea Rinaldi, scagliando il peso a 10,11m, primato personale.

Bronzo sui 60m e record personale per Chiara Sverzellati, che con il crono di 7”88 si è anche aggiudicata il minimo di partecipazione per i Campionati italiani Allievi.

Anche Anna Pissarotti è salita al terzo gradino del podio, tagliando il traguardo della gara dei 60hs in 9”39, anch’esso suo primato personale e anch’esso valido per partecipare ai Campionati nazionali Allievi.

Con un bottino di 4 ori, un argento e 3 bronzi, l’Atletica Piacenza si prepara alle prossime competizioni sulle ali dell’entusiasmo.