Deve scontare due anni di reclusione per furto : rintracciato e arrestato dai carabinieri

Si tratta di un uomo poco più che 53enne che doveva espiare una pena definitiva per furto in abitazione, furto con strappo in concorso, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito commessi in Piacenza e Rivergaro (PC) nel giugno del 2008.

Questa mattina, i carabinieri del Reparto Operativo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, dopo averlo rintracciato, hanno arrestato il 53enne in Piacenza poco prima che rientrasse nella propria abitazione. L’uomo è stato raggiunto da un provvedimento giudiziario in quanto deve espiare una condanna a due anni e tre mesi di reclusione per furto in abitazione, furto con strappo in concorso, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere delle “Novate” dove sconterà la sua pena.