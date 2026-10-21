Passione e impegno, la giovane piacentina Emma Tromby conquista l’argento in un trofeo nazionale di Judo: “Tutto è nato dal film Karate Kid” – AUDIO

La passione per il judo, il valore dell’impegno e la soddisfazione per i risultati raggiunti. La società piacentina Judo Shiai continua a distinguersi anche a livello nazionale, come dimostra la medaglia d’argento conquistata da Emma Tromby alla prima edizione del Trofeo “Borghi delle Vie d’Acqua”, disputato a Vercelli e che ha visto la partecipazione di ben 583 atleti agonisti.

Un risultato importante per la giovane judoka, che rappresenta anche un’occasione di crescita nel suo percorso sportivo. A sottolinearlo a Radio Sound è il maestro Fulvio Sassi, che considera queste competizioni un banco di prova fondamentale per valutare il lavoro svolto in palestra, individuare eventuali aspetti da migliorare e acquisire esperienza.

Si tratta di un risultato importantissimo per Emma, perché praticamente è un metodo di misura in base ai lavori che svolge in palestra. Inoltre è anche un’occasione per correggere eventuali criticità e migliorarsi. È logico che sia all’inizio, ma aver fatto bene in una manifestazione con atleti importantissimi del nord Italia è assolutamente un risultato importantissimo.

L’emozione di Emma per la Medaglia d’Argento

Sono molto felice, perché mi sono allenata tanto, con forza e impegno. Tutti gli allenamenti che ho fatto sono stati ripagati con questa bella medaglia”.

La passione per il judo è nata da un film e la passione del papà. “I miei genitori mi hanno fatto vedere Karate Kid e inizialmente mi sono appassionata alle arti marziali, soprattutto al karate. Però, visto che mio padre ha praticato judo, mi ha portata in palestra e da lì ho iniziato ad allenarmi e a partecipare a tutte queste gare. È uno sport molto divertente, ma allo stesso tempo richiede disciplina, tanti sacrifici e impegno“.