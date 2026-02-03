Volley – Al “Campesan” la under 16 VAP conquista l’ottavo posto. Maggipinto: “Rinnova le nostre motivazioni”

Si chiude con l’ottavo posto in classifica l’avventura della under 16 Globo VAP al prestigioso “Memorial Gianni e Doriana Campesan” di Abano e Montegrotto Terme: un appuntamento di altissimo livello che ha condotto in provincia di Padova il meglio della pallavolo giovanile di categoria per una due giorni impegnativa ma di grande importanza per il prosieguo della stagione agonistica.

Esordio tutt’altro che semplice per la Academy che si ritrova ad aprire il girone di qualificazione con Volleyrò, squadra detentrice dello Scudetto U16 e già incrociata proprio ai campionati italiani di Agropoli del maggio 2025 che la VAP chiuse al settimo posto assoluto: a Piacenza non basta la reazione del secondo parziale, reazione che invece è decisiva nel secondo confronto con Igor Volley Novara vinto nel set breve.

Gli ottavi mettono in scena una partita che si era già proposta in un incrocio estivo: con Savino del Bene Scandicci la Academy riesce ad interpretare al meglio la gara fin dai primi scambi trovandosi a condurre e chiudere agevolmente conquistando così l’accesso alla parte più nobile del tabellone con le otto migliori formazioni.

Ancora una volta l’incrocio è di quelli importanti con il bis della sfida a Volleyrò che trova maggiore continuità superando la VAP.

Decisamente più combattuta ed intensa la semifinale per il quinto-ottavo posto con Chions soprattutto nel secondo parziale ma sono le ragazze di Pordenone a prevalere. Nella finalina per giocarsi la settima piazza la VAP incrocia il Play Asti dando vita ad una partita che prosegue fino al terzo parziale: grande agonismo da parte di entrambe le squadre con le piemontesi ad avere la meglio sul 15-8.

Spiega coach Maggipinto

«Al Campesan c’era l’elite della pallavolo giovanile italiana in questo momento: non mancava davvero nessuno. Abbiamo approcciato il torneo con la massima curiosità e serenità con il solo desiderio di metterci alla prova e capire se eravamo già pronti a sederci al tavolo dei grandi.

Questo ottavo posto non fa che rinnovare le nostre motivazioni e confermare quanto di buono abbiam fatto in questi mesi di duro lavoro in palestra. A parte Volleyró e Conegliano che fanno un campionato a parte in questo momento, a seguire ci sono tutta una serie di formazioni che giocano una gran bella pallavolo e che che dimostrano di avere grosse potenzialità e ampi margini di miglioramento: noi siamo tra queste.

In tante situazioni sono i dettagli a far la differenza in campo e questa esperienza ci ha sicuramente fatto capire cosa ci serve per migliorare la qualità del nostro gioco e innalzare il nostro livello di competitività. Non dimentichiamo di avere a che fare con ragazze tra i quattordici e i sedici anni che sono nel pieno della loro maturazione tecnica e caratteriale e che ogni giorno può essere utile alla loro crescita e miglioramento.

Ora stacchiamo la spina per qualche ora, in modo da rigenerare mente e corpo, e da domani torniamo in palestra con obiettivi ancora più chiari e con il desiderio di poter conquistare le finali nazionali giovanili di categoria ad Assisi e di dimostrare lì tutto il nostro valore».

TUTTE LE PARTITE DELLA GLOBO VAP

GIRONE DI QUALIFICAZIONE A

VOLLEYRÒ CASAL DE PAZZI-VAP 2-0 (25-15; 25-20)

VAP-IGOR VOLLEY NOVARA 2-1 (16-25; 25-15; 15-10)

OTTAVI DI FINALE (1/16 POSTO)

SAVINO DEL BENE-VAP 0-2 (14-25; 13-25)

QUARTI DI FINALE (1/8 POSTO)

VOLLEYRÒ CASAL DE PAZZI-VAP 2-0 (25-14; 25-17)

SEMIFINALE (5/8 POSTO)

VAP-CHIONS FIUME VOLLEY 0-2 (19-25; 22-25)

FINALE (7/8 POSTO)

VAP-CLUB 76 PLAY ASTI 1-2 (21-25; 25-22; 8-15)

