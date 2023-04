Atletica Piacenza – Simone Boiocchi domina lo sprint di Genova

Un Simone Boiocchi in grande spolvero si è preso la scena al Campo Villa Gentile di Genova, in occasione del Meeting FISDIR del 2 aprile. Un’assolata giornata primaverile ha accolto il portacolori dell’Atletica Piacenza, accompagnato dal Presidente e tecnico Fabrizio Dallavalle, in un inizio di stagione all’aperto molto promettente per lo sprinter biancorosso.

Simone, come di consueto, si è cimentato sia sui 100 m che sui 200m, per iniziare a far carburare il motore in vista dei prossimi appuntamenti.

Sui 100m, lo sprinter ha corso in 13”25 e si è aggiudicato l’oro, per poi replicare la stessa posizione sui 200m, corsi in 26”86.

Questo è un ottimo inizio di stagione per Simone che, dopo una bella stagione indoor, si ripropone già ad ottimo livello in un meeting importante come quello di Genova. Ora per Simone inizia un periodo di avvicinamento ai Campionati italiani FISDIR, manifestazione in cui riesce sempre a dimostrare il proprio valore.