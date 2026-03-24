Atletica – Piacenza, successi regionali a Cesena e festa totale ai Provinciali

L’Atletica Piacenza continua a correre veloce, confermandosi protagonista assoluta nel panorama della corsa campestre. Tra le sfide regionali di Cesena e l’entusiasmo dei campionati provinciali “in casa”, i giovani talenti biancorossi hanno dimostrato una forma straordinaria, portando in alto i colori della città con prestazioni di altissimo livello.
L’Impresa di Cesena: la “Legge della Top 10”
Il 15 marzo 2026, il palcoscenico della terza prova dei Campionati di Società di Cross a Cesena ha visto brillare la spedizione piacentina. Sotto la guida sapiente e carismatica dell’allenatore Edoardo Rossi, capace di forgiare un gruppo compatto e ambizioso, tutti gli atleti al via sono riusciti in un’impresa non scontata: chiudere nelle prime dieci posizioni.
Spicca il bronzo di un formidabile Giovanni Palpi, che nei 3 km Cadetti ha fermato il cronometro a 10’00 netti, dimostrando carattere e visione di gara. Non da meno le prove nelle categorie Allievi: Vittoria Gallazzi ha conquistato un solido quinto posto nei 4 km (17’08), seguita dall’eccellente sesta piazza di Paolo Boledi sui 5 km (17’24). A completare il quadro d’eccellenza, l’ottavo posto di Clara Marconi, protagonista di una prova grintosa sui 2 km Cadette chiusa in 7’31. Risultati che premiano il lavoro metodico svolto sul campo da Rossi e dai suoi ragazzi.
Campionati Provinciali: una Festa di Sport e Famiglie
Dalle sfide regionali al calore delle mura amiche, dove l’Atletica Piacenza ha organizzato i Campionati Provinciali di Corsa Campestre tenutisi il 22 marzo. Più che una semplice gara, l’evento si è trasformato in una vera e propria festa del cross. Il prato è stato invaso dall’energia di tantissimi bambini che, accompagnati dalle loro famiglie, hanno dato vita a un pomeriggio di sport autentico e condivisione.
Nonostante il clima festoso, l’aspetto agonistico ha regalato soddisfazioni immense alla società organizzatrice, capace di monopolizzare diversi podi:
- Ragazzi (1525 m): Dominio biancorosso con l’oro di Milo Perotti (5’28”67) e il bronzo di Francesco Campanelli (5’51”37).
- Cadette (1860 m): Un podio tutto targato Atletica Piacenza. Clara Marconi si laurea campionessa (7’16”98), seguita dall’argento di Vittoria Baccin (7’53”50) e dal bronzo di Gaia Haka (9’09”92).
- Cadetti (1860 m): Ancora un trionfo per Giovanni Palpi, che si conferma Re provinciale con il tempo di 6’17”12.
- Assoluti Donne (3 km): En plein fenomenale. Oro per Vittoria Gallazzi (12’49”93), argento per Beatrice Cotti (14’12”35) e bronzo per Matilde Dordoni (14’56”74).
- Assoluti Uomini (3 km): Doppietta d’autore con Paolo Boledi (10’21”77) davanti al compagno Matteo Ventura (11’16”00).
Questi risultati confermano la vitalità di un vivaio che non smette di crescere. L’Atletica Piacenza non è solo una fucina di campioni, ma il cuore pulsante di una comunità che vede nello sport il miglior modo per crescere insieme.