Baseball – Amichevole di lusso al De Benedetti: Piacenza ospita l’Argentina U23

24 Marzo 2026 Carlofilippo Vardelli Baseball, Notizie, Sport
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Impegno infrasettimanale di un certo prestigio oltre che di spessore tecnico per baseball piacentino. Ospite mercoledì in amichevole (ore 15)  la nazionale argentina U23 che nella sua tournee europea fa tappa al De Benedetti prima di trasferirsi in Piemonte per disputare il Memorial Rosso tra Torino e Mondovì con le nazionali U18 di Italia e Francia. Il legame della società biancorossa con il batti e corri biancoceleste ha radici lontane visto che più di un atleta argentino ha militato in passato nel Piacenza.

Ultimo in ordine di tempo Mauro Schiavoni due anni fa ma prima di lui Leone, Boccardo, Cufrè ed anche un giovanissimo Luca Braccini che stavolta torna da avversario in questa U23 che rappresenta il futuro del baseball sudamericano. A novembre un terzo posto ai Panamericani di categoria ed ora questa importante esperienza nel vecchio continente. Per il Piacenza una nuova tappa di avvicinamento al campionato alla vigilia del week-end contrassegnato dal ventottesimo Memorial De Benedetti.

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