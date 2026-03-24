Rugby – Piacenza stende nettamente Lecco (52-20) e si prepara alla sfida con Parma

Il Piacenza torna a giocare in casa contro il Lecco dopo un mese di assenza, in un clima primaverile e su un campo in ottime condizioni. Nonostante l’attenzione sia già rivolta alla decisiva sfida della settimana successiva a Parma, la squadra affronta il match con serietà, consapevole che ogni partita è fondamentale.

La gara inizia bene per Piacenza, che segna subito con B. Guerra. Tuttavia, alcuni errori permettono al Lecco di restare in partita, approfittando delle disattenzioni difensive dei biancorossi. Il primo tempo è vivace e ricco di mete: Piacenza riesce comunque a mantenere il controllo e chiude avanti 26-15.

Nel secondo tempo, grazie anche ai cambi, la squadra migliora organizzazione e continuità. Il dominio in touche, guidato da Chiappini, e l’efficacia del drive portano altre mete, mentre Sounders si distingue per qualità e incisività, venendo nominato migliore in campo. Nonostante un cartellino giallo e qualche errore, Piacenza allunga nettamente.

Il Lecco non smette di lottare e trova altre marcature, ma la superiorità dei padroni di casa è evidente. Il match si chiude con una larga vittoria del Piacenza per 52-20, con 8 mete segnate.

Nel post-partita, coach Forte esprime soddisfazione per il risultato e la prestazione, pur sottolineando alcuni errori da correggere. L’attenzione è ora tutta sulla prossima sfida a Parma, decisiva per il primo posto nel girone.

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