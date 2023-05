Tracciabilità degli alimenti e personale irregolare, nei guai macelleria e parrucchiere: attività sospese. Nella giornata di ieri, come già avvenuto nel mese di marzo, è stato realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla Questura di Piacenza con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia diretto anche a verificare il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Hanno concorso nel servizio, anche ASL, Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. I controlli si sono concentrati in Pizzale Roma e Via Roma. Le verifiche hanno portato a diversi provvedimenti urgenti.

La sospensione immediata dell’attività per una macelleria a causa di gravi irregolarità in materia di tracciabilità degli alimenti. Inoltre, all’interno dell’esercizio è stato identificato un cittadino straniero irregolare, poi condotto in Questura ed espulso con ordine del Questore.

Sospensione immediata anche per un parrucchiere: disposta dell’ispettorato del lavoro a causa di irregolarità in materia di tutela e regolarità del personale.

Infine, i titolari di un call center sono stati diffidati a produrre entro la giornata odierna diversa documentazione richiesta dalla locale ASL, in assenza della quale si procederà alla sospensione dell’attività. Durante le fasi di accertamento, il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia ha altresì identificato 80 persone, senza riscontrare particolari criticità.

Leggi anche: Chiusura temporanea per un locale piacentino