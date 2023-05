Alluvioni, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “Non è maltempo, ma c’entra il cambiamento climatico” – AUDIO

Alluvioni in Emilia Romagna, Laura Chiappa: “Non è maltempo, ma c’entra il cambiamento climatico”. Il Presidente del circolo piacentino è intervenuta a Radio Sound dopo le violente piogge che hanno messo in ginocchio il territorio regionale da Bologna a buona parte della Romagna.

I Vigili del Fuoco di Piacenza nelle zone colpite.

“Il primo pensiero e il nostro cuore vanno alle vittime e alle popolazioni che stanno soffrendo in queste ore. Bisogna però dire che questa è l’ennesima cronaca di una crisi annunciata. In particolare perché questi fenomeni diventeranno sempre più frequenti: è un dato di fatto dovuto dal cambiamento climatico. Abbiamo avuto quasi due anni di siccità, il suolo si è indurito e poi abbiamo avuto due eventi di alluvioni, uno di seguito all’altro. Quindi su un terreno che di fatto non assorbe l’acqua, questi eventi non sono sopportabili dal territorio. Sono caduti da 200 a 500 millimetri di pioggia in 36 ore. 1000 millimetri è la media regionale. Questo unito a una situazione di una eccessiva cementificazione del territorio. E’ inutile dare la colpa alle nutrie per la rottura degli argini. In realtà il clima è cambiato e ci troviamo un una situazione urbanistica che non è pronta. Perché abbiamo ristretto ristretto gli alvei dei fiumi, abbiamo costruito fortemente intorno ai fiumi e le piogge nono riescono a essere arginate. Non serve aumentare gli argini dei fiumi, ma dare spazio dove è possibile farlo”.

La natura si sta ribellando?

Non è così, è una legge di causa-effetto. Non è la natura matrigna. Noi con le nostre attività stiamo modificando il clima ma non abbiamo adattato il territorio a quella che sarà una nuova normalità. Adesso dobbiamo fare delle politiche di adattamento resilienti, si chiama così, per cercare in qualche modo di contenere quello che non sarà più evitabile. Certamente da adesso in poi dovremmo andare sulla direzione del consumo di suolo pari allo zero. Perché il suolo è il più grande alleato all’adattamento della crisi climatica.

Non siamo pronti al cambiamento climatico?

No! La nostra politica anziché piangere lacrime di coccodrillo cambi impostazione. Non sono le grandi opere che risolvono il problema, ma una continua manutenzione del territorio che deve adattarsi a questa nuova situazione di grandi periodi di siccità ed eventi estremi.

Alluvioni, Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “Non è maltempo, ma c’entra il cambiamento climatico” – AUDIO intervista