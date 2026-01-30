Ausl, al via il centralino digitalizzato di nuova generazione: si parte lunedì 2 febbraio con Cuptel

Nell’ottica di un costante miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza, l’Azienda Usl di Piacenza sta avviando un importante intervento di rinnovamento tecnologico della rete telefonica aziendale, con l’introduzione di un sistema di centralino digitalizzato di nuova generazione. Il progetto è pensato per ottimizzare l’accesso ai servizi, rendere più efficienti i processi organizzativi e garantire ai cittadini un’esperienza di contatto più semplice, rapida e immediata.

Il primo step del percorso di innovazione è previsto per lunedì 2 febbraio, a partire dalle 8, e interesserà il servizio di prenotazione telefonica Cuptel 800 651941. Nei mesi successivi, il nuovo sistema verrà progressivamente esteso ad altri ambiti aziendali, fino a diventare un sistema di centralino unico per diversi servizi. A partire da marzo, inoltre, tutti i telefoni aziendali saranno dotati di funzionalità digitalizzate a supporto dell’utenza e del personale.

Grazie alla nuova piattaforma digitale sarà possibile gestire le prenotazioni telefoniche con maggiore flessibilità ed efficacia. In caso di necessità o urgenze, il sistema consentirà infatti di ampliare rapidamente il bacino di risposta, garantendo un riscontro immediato agli utenti e contribuendo alla riduzione dei tempi di attesa, senza passaggi aggiuntivi o rallentamenti operativi.

«Questo progetto rappresenta un passaggio strategico nel percorso di trasformazione digitale dell’Azienda – sottolinea Fabio Zazzera, direttore di Information and Communication Technologies – L’introduzione di un centralino unico e digitalizzato ci consente di integrare i servizi, rendere più efficienti i processi interni e offrire strumenti più evoluti sia agli operatori sia ai cittadini, migliorando la capacità di risposta anche in situazioni di maggiore afflusso».

Il passaggio al nuovo centralino avverrà in modo graduale e senza alcuna interruzione del servizio. Nella fase iniziale potrebbero tuttavia verificarsi lievi rallentamenti nella gestione delle chiamate, legati all’avvio del nuovo sistema, che saranno costantemente monitorati dall’Azienda per assicurare la piena operatività.

Il servizio Cuptel è sotto la direzione di Stefano Fugazzi, direttore dei Servizi per l’accesso e le relazioni con l’utenza, che ha lavorato in stretta collaborazione con il gruppo Telecomunicazioni di Information and communication technologies (ICT) per avviare la migrazione verso il nuovo sistema di centralino unico.

L’attivazione del centralino digitale rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione dell’Ausl di Piacenza, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti, integrati e vicini ai bisogni della cittadinanza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy