Autisti Amazon in sciopero: “Tempi di consegna non realistici che mettono a rischio la sicurezza”

Ieri, mercoledì 8 novembre, si sono tenute assemblee Filt Cgil di tutti i driver delle società appaltatrici di Amazon nelle Station dell’Emilia Romagna presenti a Bologna, Rimini, Piacenza e Parma.

I lavoratori si sono espressi per la proclamazione dello stato di agitazione a livello regionale per il settore trasporti in appalto.

“La vertenza è finalizzata ad ottenere risposte alle richieste sindacali, che si protraggono da mesi, per la contrattazione sulle consegne e sui carichi di lavoro attualmente sanciti unilateralmente in base a un sistema algoritmico”, spiegano i sindacati.

“Il problema per i lavoratori è che tale sistema è finalizzato unicamente a aumentare i profitti di Amazon senza nessuna considerazione del benessere degli operatori . Infatti il sistema è fondato su tempi di consegna non realistici e pretenziosi che mettono a rischio la sicurezza degli autisti in strada. Si tratta, in sintesi, di un sistema basato sulle continue pressioni esercitate da Amazon, ricordiamo che si tratta di un’azienda che fa miliardi di profitti tassati in modo irrisorio, basato su obiettivi a premi per le aziende che insistono sulla velocità.

Il sindacato è al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici per smuovere il colosso delle consegne on-line ed aprire una vera ed incisiva contrattazione sul tema dei carichi di lavoro.