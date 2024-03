Auto colpita da un sasso che sfonda il parabrezza, coppia di coniugi ferita in A21

Auto colpita da un sasso in autostrada, due feriti. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Una coppia di coniugi stava viaggiando lungo l’autostrada A21 quando, all’altezza del casello di Piacenza Ovest, un sasso ha violentemente colpito il parabrezza della vettura sfondandolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: l’uomo e la donna hanno riportato lesioni di vario tipo, causate anche dalle schegge di vetro che hanno travolto i due viaggiatori. Fortunatamente non sono in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e le volanti della polizia di Piacenza: gli agenti stanno cercando di capire la dinamica dei fatti, da dove sia arrivato quel sasso, insomma.

L’ipotesi più probabile è che si tratti di un detrito, o caduto da un rimorchio, o fatto schizzare da un’altra vettura in transito. Ma un fatto del genere riporta alla mente il drammatico periodo in cui “andava di moda” tra i giovani gettare sassi dai cavalcavia: per ora si tratta comunque dell’ipotesi meno accreditata.