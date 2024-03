Volley, Serie B1 – L’Everest MioVolley a Sassuolo per provare a ripartire, Naddeo: “Dobbiamo tornare a divertirci”

L’Everest MioVolley prova a ripartire dalla trasferta emiliana sul campo di Sassuolo (partita al via sabato alle 18). Le due sconfitte con Genova (3-1) e OSGB Campagnola (3-2) hanno reso più macchinosi alcuni meccanismi della squadra di coach Mazzola che resta quarta a quota 35 punti ma che non deve permettersi più passi falsi per continuare a guardare alla zona playoff delle prime tre posizioni.

La formula per tornare a macinare punti ma soprattutto gioco è racchiusa nelle parole di Matilde Naddeo, una delle componenti più giovani della rosa MioVolley che sta provando a ritagliarsi un ruolo importante.

«Nelle ultime partite ci è mancata un po’ di grinta e unione nei momenti difficili: l’unica cosa che ci può aiutare a ritrovare il nostro ritmo di gioco siamo noi squadra a livello morale, dobbiamo cercare di aiutarci l’una con l’altra e tornare a divertirci».

Da questo punto di vista Sassuolo rappresenta un avversario imprevedibile considerando che le prossime avversarie dell’Everest stanno provando a staccarsi dalle sabbie mobili delle ultime posizioni ed hanno battuto Genova nello scontro diretto per la salvezza oltre ad aver battuto OSGB per 3-1.

Per Naddeo il posto è in diagonale con l’obiettivo di incrementare il bottino dei punti messi a referto

«Il ruolo di opposto lo avevo già affrontato l’anno scorso e mi trovo a mio agio per questo. Giocare titolare non è stato semplice vista la situazione: sicuramente però dal punto di vista personale mi dà la carica che spero di trasmettere anche alle mie compagne».