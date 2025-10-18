Gragnano, 27enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero

Un colpo di sonno o un momento di distrazione potrebbero essere all’origine dell’incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì 17 ottobre nel centro abitato di Gragnano.
Intorno alle 23, una donna di 27 anni ha perso il controllo della propria auto mentre percorreva la strada Provinciale che attraversa il paese, finendo contro un albero a bordo carreggiata. L’impatto è stato violento, ma la conducente ha riportato solo ferite lievi.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di San Nicolò, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.
Il veicolo ha riportato gravi danni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri e dalla polizia locale, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente.