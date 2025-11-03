Auto esce di strada e si ribalta in un fossato, feriti due giovani: ragazza soccorsa in eliambulanza

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in località Nosone, lungo la strada che collega Sarmato a Borgonovo. Un fuoristrada, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato finendo a ruote all’aria in un fossato a margine della carreggiata.
A bordo del veicolo si trovavano due giovani, entrambi rimasti feriti in modo serio. La ragazza che era con loro è stata trasportata d’urgenza all’ospedale con l’eliambulanza, mentre l’altro occupante è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e di assistenza ai soccorritori.