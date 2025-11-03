Auto esce di strada e si ribalta in un fossato, feriti due giovani: ragazza soccorsa in eliambulanza

3 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in località Nosone, lungo la strada che collega Sarmato a Borgonovo. Un fuoristrada, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato finendo a ruote all’aria in un fossato a margine della carreggiata.

A bordo del veicolo si trovavano due giovani, entrambi rimasti feriti in modo serio. La ragazza che era con loro è stata trasportata d’urgenza all’ospedale con l’eliambulanza, mentre l’altro occupante è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e di assistenza ai soccorritori.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank