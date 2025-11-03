Auto esce di strada e si ribalta in un fossato, feriti due giovani: ragazza soccorsa in eliambulanza

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in località Nosone, lungo la strada che collega Sarmato a Borgonovo. Un fuoristrada, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato finendo a ruote all’aria in un fossato a margine della carreggiata.

A bordo del veicolo si trovavano due giovani, entrambi rimasti feriti in modo serio. La ragazza che era con loro è stata trasportata d’urgenza all’ospedale con l’eliambulanza, mentre l’altro occupante è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e di assistenza ai soccorritori.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy