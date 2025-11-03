Anziana disabile spintonata a terra e rapinata a Fiorenzuola, indagini in corso

Un grave episodio di violenza si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, nel pieno centro di Fiorenzuola. Un’anziana di 79 anni, con disabilità motoria, è stata aggredita e scaraventata a terra davanti alla propria abitazione in via Varini, mentre stava rientrando a casa con il deambulatore.

Grazie alla testimonianza di una passante è stato possibile ricostruire la dinamica. Un giovane, descritto come magro, alto e di carnagione chiara, si è avvicinato alle spalle della vittima mentre quest’ultima cercava di aprire la porta di casa.

Dopo aver tentato di strapparle la borsetta dal deambulatore, l’uomo sarebbe riuscito a impossessarsi soltanto del portaocchiali, probabilmente scambiato per un portafoglio. La fuga è avvenuta subito dopo, quando la testimone ha iniziato a gridare, mettendolo in fuga.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy