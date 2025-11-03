Anziana disabile spintonata a terra e rapinata a Fiorenzuola, indagini in corso

Un grave episodio di violenza si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, nel pieno centro di Fiorenzuola. Un’anziana di 79 anni, con disabilità motoria, è stata aggredita e scaraventata a terra davanti alla propria abitazione in via Varini, mentre stava rientrando a casa con il deambulatore.
Grazie alla testimonianza di una passante è stato possibile ricostruire la dinamica. Un giovane, descritto come magro, alto e di carnagione chiara, si è avvicinato alle spalle della vittima mentre quest’ultima cercava di aprire la porta di casa.
Dopo aver tentato di strapparle la borsetta dal deambulatore, l’uomo sarebbe riuscito a impossessarsi soltanto del portaocchiali, probabilmente scambiato per un portafoglio. La fuga è avvenuta subito dopo, quando la testimone ha iniziato a gridare, mettendolo in fuga.