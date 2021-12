Un’auto distrutta dalle fiamme e l’incendio potrebbe avere origine dolosa. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri al quartiere Farnesiana, nei pressi dell’omonimo centro commerciale. Alcuni residenti hanno chiamato i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno estinto le fiamme. Ancora incerte le cause del rogo: per ora non si può escludere l’origine dolosa. Accertamenti sono in corso: non sarebbe, purtroppo, il primo caso di rogo innescato artificialmente in zona.