Auto urta un passeggino in via Caduti sul Lavoro, ferita una bimba di un anno e mezzo.

Auto colpisce e fa cadere un passeggino, momenti di paura in via Caduti sul Lavoro. I fatti sono accaduti intorno alle 16. Una vettura in movimento, per motivi da chiarire, ha urtato un passeggino con a bordo una bimba di un anno e mezzo.

A causa del colpo, il passeggino si è inclinato e la bambina è caduta a terra. Subito la madre ha chiamato il 118 e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che hanno condotto in ospedale la piccola. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale.