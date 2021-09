Gas Sales Piacenza presenta il reparto centrali e il preparatore atletico

Presentati questa mattina al PalaBanca di Piacenza quattro nuovi componenti dello staff biancorosso: i centrali Enrico Cester, Maxwell Holt, Edoardo Caneschi e il preparatore atletico Davide Grigoletto.

I nuovi acquisti sono stati accolti da Elisabetta Curti, Presidentessa Gas Sales Piacenza

“Oggi presentiamo il comparto centrali, tre ragazzi di diversa esperienza: Enrico Cester giocatore esperto con alle spalle molti anni in Superlega; Maxwell Holt, volto noto a Piacenza, che sarà sicuramente una guida fuori e dentro il campo, in particolare per i componenti più giovani della squadra; infine, Edoardo Caneschi, promettente talento italiano, il più giovane nel suo reparto. Invece, nuovo componente dello staff tecnico è Davide Grigoletto, preparatore atletico esperto con all’attivo una lunga carriera. Quest’anno abbiamo deciso di formare un gruppo qualificato che possa garantirci continuità ed esperienza. Presento inoltre Isidoro Guardalà, CEO BLUCMR Gold Sponsor della squadra, da molti anni fedele sostenitore.

Parole importanti sono state spese da Isidoro Guardalà, CEO BLUCRM Gold Sponsor storico della squadra

“La prima volta, che ho avuto il piacere di parlare con Elisabetta Curti, ho percepito il suo grande entusiasmo e questo mi ha spinto a sostenere il progetto sportivo. Abbiamo grandi aspettative per il prossimo campionato e la mia società ancora una volta sarà al fianco di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza”.

Primo atleta a prendere la parola è Enrico Cester, centrale esperto, reduce dalla stagione con Vibo Valentia

“Da molti anni gioco in Superlega e ho cambiato molte squadre. Quest’anno sono arrivato con molto entusiasmo a Piacenza una società seria con grandi ambizioni e voglia di potersi qualificare per le Competizioni Europee. La squadra è composta da molti giocatori nuovi, abbiamo sicuramente bisogno di lavorare quotidianamente e amalgamarci al meglio. La speranza è quella di vedere presto il pubblico al palazzetto per sostenerci”.

Maxwell Holt, centrale statunitense, ritorna a Piacenza dopo molti anni di assenza

“Torno in città con molto entusiasmo, ritrovando volti noti come il Direttore Generale Hristo Zlatanov e il Team Manager Alessandro Fei, ora in vesti dirigenziali. Ho maturato 20 anni di esperienze differenti che mi hanno aiutato a crescere e migliorare. Spero di spingere il gruppo in modo professionale e di essere d’ispirazione per i più giovani della squadra”.

Il centrale classe ’97 Edoardo Caneschi si è espresso così

“Per me è il quinto anno in Superlega e sono molto entusiasta di essere qui a Piacenza. Tra noi centrali c’è molta competizione ma è una componente sana e costruttiva. Credo di avere moltissimo da imparare dai compagni più esperti e questo mi aiuterà ad ampliare il mio bagaglio di conoscenze. La stagione alle porte sarà sicuramente una bella sfida da affrontare. Le fondamenta di questo nuovo gruppo sono state poste, non ci resta che continuare a costruire”.

In ultimo l’intervento di Davide Grigoletto, nuovo preparatore atletico