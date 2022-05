Autobus perde e il controllo e finisce in un canale lungo strada Agazzana, nessun ferito grave ma traffico in tilt

Autobus di linea esce di strada e finisce in un canale a lato della carreggiata, tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in Strada Agazzana. Un bus di linea con a bordo diversi passeggeri tra cui una quindicina di studenti stava viaggiando in direzione di Vallera quando il conducente, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.

Il bus si è così inclinato e accasciato all’interno di un canale di scolo. I passeggeri non hanno riportato lesioni, solo tanta paura, illeso anche il conducente. Pesanti i disagi al traffico con strada Agazzana chiusa in un senso di marcia per consentire il recupero dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimesso il mezzo in carreggiata: un lavoro non semplice come si può immaginare considerate le dimensioni del mezzo. Sul luogo dell’incidente anche le ambulanze del 118 che hanno prestato le cure del caso ai passeggeri coinvolti e la polizia stradale che si è occupata dei rilievi del caso.