Venduto per 600 mila euro l’ex autosilo di via X Giugno, centrodestra: “Occasione persa”

Un privato avrebbe acquistato l’ex autosilo di via X Giugno. I dettagli non sono ancora chiari ma si tratterebbe di una società con sede in provincia di Milano, la quale avrebbe acquistato la struttura per un costo intorno ai 600 mila euro. Una notizia che trova il disappunto del centrodestra.

Patrizia Barbieri (civica centrodestra): “Occasione persa“

Non esita a parlare di “occasione persa per il Comune e per la città di Piacenza” il capogruppo della civica di centrodestra Patrizia Barbieri nel commentare la notizia dell’aggiudicazione a un privato dell’edificio di Via X Giugno, su cui a lungo l’ex Sindaco aveva perorato la proposta all’Amministrazione comunale di partecipare all’asta.

“L’acquisto della struttura e una sua successiva riqualificazione avrebbero permesso di realizzare in quell’area, a due passi dal centro città, un parcheggio multipiano che, al di là delle decisioni sull’intervento in Piazza Cittadella, sarebbe risultato una fondamentale valvola di sfogo, anche per chi deve accedere ad uffici e laboratori Asl di Piazzale Milano” torna a ribadire Patrizia Barbieri, “considerando anche che l’impegno di spesa richiesto – aggiunge – di circa 600 mila euro è ben al di sotto del valore di mercato dell’edificio stesso”.

“L’auspicio – conclude il capogruppo di Barbieri Sindaco-Trespidi con Liberi – è che chi ora si è aggiudicato l’autosilo si attivi per una quanto mai necessaria riqualificazione. Riqualificazione che tenga conto anche delle necessità, che ben conosciamo e più volte abbiamo ribadito, di questa area nevralgica della città”.