Maltempo, paura per i cento cani del Rifugio Invisibili di Ponte dell’Olio: “Il Riglio ha divorato la strada” – AUDIO

In questa giornata all’insegna del maltempo si sono vissuti attimi di vera apprensione a Ponte dell’Olio. Paura per i volontari del Rifugio Invisibili, tre donne che a un certo punto si sono trovate di fronte alla necessità di evacuare la struttura, specializzata nell’accoglienza di cani in cerca di padroni. Il fiume Riglio si è ingrossato e ha iniziato a esondare divorando la strada che costeggia il “canile”. Le volontarie hanno lanciato un grido d’aiuto via social, paventando la necessità di evacuare gli animali. Alla fine in tanti si sono precipitati a dare una mano come racconta Donatella Pavanello.

“Ci siamo ritrovati praticamente in Riglio quasi in casa. Ha tirato giù tutta la strada davanti al rifugio, per fortuna ci ha lasciato libera l’entrata in fondo dalla quale abbiamo comunque l’accesso. Però la situazione era veramente pesante. Si parlava addirittura di evacuazione, e con cento cani era praticamente impensabile. E io sarei morta coi miei cani perché i miei cani non li avrei mai abbandonati ad annegare”.

C’è anche tanta rabbia nelle parole di Donatella

“Un anno fa avevamo segnalato che la strada era crollata, ma nessuno ha fatto nulla. Per fortuna sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che ci hanno dato la sicurezza su una parte di strada, mentre l’altra è stata chiusa. Per la parte pericolante, grazie a un intervento di mio genero e di tanti volontari abbiamo fatto arrivare al volo delle elettrosaldate accollandoci anche una spesa notevole. Abbiamo fatto una contro-recinzione. Per il momento la situazione è sotto controllo, anche se è tutt’altro che bella. Perché noi siamo quasi quasi isolati, perché con la macchina è difficile anche uscire”.

Se qualcuno volesse aiutarvi, di cosa hanno bisogno i vostri cagnoloni?

“Il cibo è fondamentale. Se la situazione resta così, infatti, finiranno presto le scorte. Inoltre, abbiamo ancora le elettrosaldate da pagare. Ma soprattutto cibo per i nostri cani, quello ha la precedenza”.