Scherma – A Voghera doppio podio di spada a coppie per il Circolo “Pettorelli”

Bis di bronzi per il Circolo “Pettorelli” di Piacenza, protagonista a Voghera nella gara a coppie di spada. Nella prova Open maschile (senza limiti di età), le lame biancorosse seguite a bordo pedana dal maestro Albert Tena hanno luccicato fino ad arrivare in semifinale, con il terzo posto finale dei due giovani talenti Andrea Bossalini e Valentino Monaco, entrambi classe 2009. Per loro, un cammino esaltante che li ha portati su un podio in una competizione che ha visto protagoniste 75 coppie maschili. Per il “Pettorelli”, anche la finale a otto centrata dal duo spagnolo composto da Borja Galbany e da Josè Manuel Vilanova, ottavi nella classifica finale dello stesso torneo.

Il circolo piacentino si è messo in evidenza sempre a Voghera nella gara a coppie del panorama Gpg (under 14). Nei Maschietti è arrivato il bronzo di Martino Barenghi e Andrea Rizzo, terzi, mentre nei Giovanissimi buon settimo posto per Gabriele Mega e Andrea Bosi.

In contemporanea, a Imola nella quinta e ultima prova del circuito nazionale “Lui & Lei” la spadista del “Pettorelli” Camilla Parenti ha centrato un bel quinto posto in coppia con il romagnolo Leonardo Cortini (Circolo schermistico Forlivese).