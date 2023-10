Aveva aggredito gli agenti della Polizia Locale dopo un incidente, condannato a 6 mesi

Dopo aver fatto un incidente con il monopattino aveva aggredito gli agenti di polizia locale, condannato a 6 mesi (pena sospesa). I fatti risalgono al 28 ottobre 2022, in piazzale Libertà. Tutto era iniziato quando due giovani di origini sudamericane, un ragazzo e una ragazza, si erano scontrati con un furgone mentre si trovavano a bordo di un monopattino.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso: ma alla vista delle divise i due giovani avevano dato in escandescenze. In particolare il ragazzo aeva aggredito gli operatori colpendone due al volto.

L’avvocato del ragazzo ha ottenuto di essere processato con rito abbreviato. Il pm Ornella Chicca aveva chiesto 10 mesi di pena, mentre il giudice Matilde Borgia ha optato per una condanna a 6 mesi.