La Grande Orchestra Spettacolo Bagutti all’Avila il 21 giugno: “Una serata speciale perché finalmente ricominciamo a suonare”. Lo spiega in diretta a Radio Sound Franco Bagutti.

Stare a lungo senza poterci esibire era un po’ come stare in carcere per noi musicisti. E’ vero, la vita va avanti ma senza suonare non è la stessa cosa. La ripartenza è sempre una cosa bella, perché poi si spera che ci sia un proseguimento della propria attività. La serata di lunedì 21 giugno all’Avila mi fa piacere perché è un bel locale ed è di Piacenza.

Una serata di musica con la cena che segna, come dicevo, una ripartenza stupenda. Dovremo stare fermi, quindi non si ballerà, come da attuale regolamento, però potremo assaggiare degli ottimi piatti ascoltando i brani che proporremo noi e nostri ospiti. Tutto questo è già una cosa molto bella”.