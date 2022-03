Bakery, Campanella: ”Abbiamo dimostrato grande spirito di sacrificio”-AUDIO

Grande vittoria della Bakery Piacenza che nella sfida salvezza contro Capo d’Orlando si impone con netto 90 a 72. I ragazzi di coach Federico Campanella faticano nel primo tempo (chiuso sotto di dieci punti), ma dimostrano grande spirito di sacrificio e forza di volontà, andando così a vincere un match fondamentale per il prosieguo del campionato.

A commentare la vittoria della Bakery è proprio coach Campanella ai microfoni di Radio Sound:

Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia. Non eravamo contenti della prestazione, soprattutto difensiva, del primo tempo. Nel secondo siamo stati bravi a chiudere maggiormente le maglie difensive e a limitare i loro migliori realizzatori.

In attacco abbiamo costruito bene e giocato a tutto campo, riuscendo a ribaltare la partita e la differenza canestri con Capo D’Orlando in una prospettiva di arrivo a due.

Bonacini e Venuto hanno caratteristiche molto diverse rispetto ai giocatori che sostituiscono (Bonacini e Perin, ndr.). Ci siamo subito riadattati per adeguarci il più possibile ai nuovi arrivati. Direi che in questo momento la risposta è stata ottima.

Sono contento di entrambi e di come la squadra li ha accolti e metabolizzati la squadra. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e anche contro Orlandina abbiamo dimostrato un grande spirito di sacrificio, che ritengo essere la pozione magica per perseguire l’obiettivo salvezza. In ogni caso, dobbiamo rimanere con i piedi per terra.