Bakery Piacenza, sei bellissima: Capo d’Orlando abbattuta 90 a 74

La Bakery Piacenza scende in campo al PalaBakery nella vera e propria sfida salvezza contro Capo d’Orlando, prima squadra in zona playout e giusto a -2 dai biancorossi: i ragazzi di Campanella fanno la voce grossa e si prendono il successo con il punteggio di 90 a 72.

Piacenza si regala una domenica fantastica, battendo una diretta rivale per la salvezza e scacciando la zona playout a 4 punti (momentanei, in attesa di Biella) di distanza. Una partita bellissima andata in scena in questo matinée: Raivio e compagni partono forte, i siciliani ci capiscono poco e nei primi due minuti e mezzo non riescono a trovare la via del canestro. Poi anche la squadra di coach Cardani decide di scendere in campo e si da così vita ad una gara tiratissima, punto a punto. Molta l’intensità in campo, con nessuna delle due formazioni che da l’idea di poter prevalere nettamente sull’altra.

Troppi palloni persi…

L’Orlandina perde troppi palloni (15 a fine gara), Morse inizia a giganteggiare sotto canestro. Molto bene anche gli esterni: Venuto ispira i compagni a suon di assist, Bonacini e Raivio trovano il canestro con continuità. Il finale del primo tempo vede gli ospiti allungare toccando il +10, ma è un vantaggio abbastanza estemporaneo per quello fatto vedere in campo. Nel terzo periodo infatti i ragazzi di Campanella escono dagli spogliatoi letteralmente indiavolati: due triple di Bonacini (ancora su assist di Venuto) ricuciono in un amen lo svantaggio, e di nuovo si viaggia punto a punto. Nell’ultimo periodo però la Bakery, già avanti, non si volta più indietro: il ritmo imposto da Piacenza è incessante, e Capo d’Orlando subisce l’impatto senza trovare alcuna contromisura.

Il computo dei rimbalzi è impietoso: 44 per Piacenza (19 offensivi), 25 per Capo: semplicemente un’altra marcia. Morse dominante con 26 e 9 rimbalzi, ma anche Raivio sfiora la doppia doppia: per lui solito ventello con 9 rimbalzi e 6 assist. Molto bene anche Federico Bonacini, 16 punti: lui e Venuto (6 assist) stanno trovando sempre più fluidità nel gioco di Campanella, e sarà questo un fattore fondamentale nelle speranze di salvezza dei biancorossi.

Primo Quarto 23-24

Palleggio arresto e tiro a bersaglio di Raivio. Seconda palla recuperata dalla Bakery in due azioni. Inizio complicato per l’Orlandina. Stoppatona di Morse su Vecerina, grandissima giocata. Si sbloccano gli ospiti con Poser e Vecerina, 6-5. Tripla di Mack a segno, siciliani sempre a -1. Partita che viaggia punto a punto in questo primo quarto. Morse segna e subisce il fallo, altra giocata di pura forza. Ancora Morse, stavolta dalla media; 21-18. Parità a quota 21. Bartoli segna gli ultimi punti del quarto; finisce 23-24.

Secondo Quarto 38-48

Ennesimo assist di Venuto che va a pescare nuovamente Morse: già 10 i punti per lui, timeout Orlandina. Donzelli e Raivio fanno 9 rimbalzi in due. Vantaggio siciliano, 29-27. Qualche problema ai liberi per la Bakery, 0 su 3 fin qui. Fallo di Vecerina su Raivio, Capo d’Orlando esaurisce i bonus. Timeout Campanella, in qeusta fase centrale di quarto meglio gli ospiti, in particolare con Vecerina (7 punti). Tecnico proprio a Vecerina, troppo aggressiva stavolta la sua difesa. Fallo in attacco di Donzelli. Poser lavora bene su Sacchettini, massimo vantaggio ospite +8. Laganà spara la tripla: 36-45. Sulla sirena Traini si prende il miracolo a fine quarto: 38-48 dopo 20 minuti.

Terzo Quarto 57-58

Seconda tripla in angolo di Bonacini! Piacenza si porta a -4, partita vivissima. Venuto a segno dall’area, -2. palla persa stavolta da Piacenza, bene Mack che converte in due punti l’errore di Diouf. Grande difesa di Piacenza: costringe l’Orlandina all’infrazione dei 24”. Tanta intensità ora per Piacenza, Raivio scorribanda in area e subisce il fallo. Bonacini fa il mago, chiudendo il contropiede e subendo il fallo: la Bakery continua però a litigare dalla lunetta, 53-54. 1 su 2 dalla lunetta per Reggiani. Parità a quota 55, l’Orlandina perde un pallone banale. In campo Raivio e Chinellato, il primo va subito a segno e porta in vantaggio Piacenza. Fallo speso da Sacchettini su King. Raivio combina la frittata, facendo segnare Reggiani e commettendo fallo a cronometro ormai scaduto. Finisce 57-58 il terzo periodo.

Quarto Quarto 90-74

Si fa subito perdonare Raivio, pari 59. Vantaggio Piacenza, 64 a 59. Czumbel spraracchia la tripla subendo il fallo: 3 tiri liberi per lui, 2 a segno 66-59 e massimo vantaggio Bakery. King compie un super movimento e trova il canestro sfruttando il tabellone. Chinellato sbaglia, c’è Sacchetini: continua a macinare punti con regolarità Piacenza. 70 a 63, stavolta errore di King al tiro. Morse onnipotente sotto le plance, in particolare sotto quella di Capo d’Orlando: ennesimo rimbalzo offensivo e fallo subito, 22 punti e 8 rimbalzi per lui. +10 Bakery con 4′ e 33” da giocare. Quarto fallo di Diouf, ed è il quinto di squadra: bonus esauriti. Ancora Morse, stavolta dal gomito: +14 Piacenza. Tripla di Laganà in angolo. Bomba di Donzelli in immediata risposta. Altra tripla, stavolta di Raivio, la Bakery al momento è dominante. Orlandina in questo ultimo periodo in estrema difficoltà. E’ un successo fantastico per Piacenza, con vittoria dedicata al presidentissimo Beccari: finisce 90-74.