Settimana della Prevenzione Oncologica, controllo dei nei. Il Dottor Gasperini: “Il tumore della pelle si può fermare in tempo grazie alle visite”- AUDIO

Settimana della Prevenzione Oncologica, controllo dei nei. Il Dottor Gasperini ospite di Radio Sound: “E’ importante perché il tumore della pelle si può fermare in tempo grazie alle visite”. Nel centenario della Lilt a Piacenza sono diverse le iniziative proposte come la possibilità di prenotare una visita dermatologica per il controllo dei nei chiamando lo 0523 38 47 06.

Fortunatamente la pelle è un organo esterno – spiega il Dottor Massimo Gasperini, direttore del reparto di dermatologia all’ospedale di Piacenza – quindi noi possiamo controllare bene tutte le lesioni che sono presenti. In particolare nel caso di una lesione sospetta si può poi passare all’esportazione chirurgica e per fortuna la grande maggioranza dei casi se uno fa controlli periodici, nel caso di melanoma si riesce anche a risolvere la problematica se non è in una fase avanzata. Per questo è importante farsi controllare i nei periodicamente.

Non sono pericolosi ma è bene tenerli sotto controllo

Sì, perché la situazione può diventare pericolosa. Il più delle volte se uno si fa controllare periodicamente il problema viene preso in tempo.

Il primo controllo può partire da noi?

C’è la regola dell’ABCDE. Cioè vedere se un neo ha queste caratteristiche: asimmetria, bordi irregolari, colore che non deve essere variegato, la dimensione che non deve essere sopra i 6 e l’evoluzione, qualcosa che cambia rapidamente.