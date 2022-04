Bakery Piacenza, Campanella: “Contro Nardò in campo per vincere, poi i Playout” – AUDIO

Federico Campanella ha parlato con i microfoni di RadioSound alla vigilia di Bakery Piacenza-Next Nardò: ultimo match della fase ad orologio della Serie A2. Si gioca domenica pomeriggio alle ore 18:00.

Diciamo che è stata una vittoria importante perché ci siamo guadagnati il fattore campo nei playout. Purtroppo evitarli non dipendeva solo dal nostro risultato, ma anche da Biella, però ci siamo assicurati il minimo di giocare con il fattore campo i playout. Non è cosa da poco.

Ai fini della classifica, per noi, è ininfluente: il nostro dodicesimo posto è blindato. Nonostante questo scenderemo in campo per vincere, per combattere e per dare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi. Logicamente, il nostro sforzo sarà calibrato nell’ottica dei playout: dall’8 al 18 maggio ci giocheremo una stagione intera.