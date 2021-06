Estate Farnese, il 24 giugno si prosegue con “Dove eravamo rimasti?”, spettacolo di Ballet club “Step by Step”

Prosegue “Estate Farnese” nel cortile della vignolesca mole. Domani, giovedì alle 21 sarà la volta di “Dove eravamo rimasti?”, spettacolo di Ballet club “Step by Step” che intende ripartire dal 21 febbraio 2020, giorno della sospensione dei corsi e l’inizio di un anno e mezzo davvero tragico per Piacenza e L’Italia. “Dove eravamo rimasti?” intende aprire una nuova pagina di uno spettacolo che presenta coreografie di danza classica, moderna, jazz, contemporanea.

La scuola si avvale di preziose collaboratrici quali Franca Stilo (coreografa Rai e Mediaset) e Francesca Merli, che dopo aver danzato come allieva nella scuola Step by Step, si è diplomata al Mas di Milano ed ha avuto l’onore di esibirsi con Roberto Bolle, oltre a partecipare a varie trasmissioni televisive tra cui “Che tempo che fa” e il Festival di San Remo. Per la danza classica, verranno interpretati brani di Tchaikowsky, Bizet, Sostakovic. Variegata la seconda parte con brani moderni come “Fever”, “Sail”, altri tratti da “A Chorus Line” e “Cats”, dal repertorio di Billie Eilish o El Tango de Las Divinas.

La scuola nasce a Piacenza nel 1994 ed è fondata e diretta da Laura Del Bigio, diplomata alla Royal Academy di Londra e alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Oltre alla tradizione classica accademica, la scuola è nota per i suoi corsi di modern jazz e musical. Laura Del Bigio che nell’estate 1997 ha studiato a New York alla “Broadway”.