Basket, Serie B: la Bakery Piacenza trova il primo successo casalingo contro Piombino 89-72

La Bakery Piacenza, reduce dalla vittoria sul finire di gara in quel di Avellino, batte Piombino con il punteggio di 89 a 72.

Una partita giocata a grande intensità da parte degli uomini di coach Salvemini, bravi a sfruttare le tantissime palle perse da parte dei toscani (21) nonostante un’inferiorità a rimbalzo che è rimasta costante per tutto il corso della gara (47 a 35 per gli ospiti). Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nel terzo quarto la Bakery inizia fortissimo ed è brava a resistere agli assalti di Piombino, che è rimasta in vantaggio in questa partita per soli 45” complessivi nel primo quarto. Vittoria meritata per Piacenza, con 22 punti di Criconia e 16 a testa di Wilshire e Besedic. Si tratta del primo successo casalingo per la truppa biancorossa.

Primo quarto 17-16

Partenza forte da entrambe le squadre, 5-5 dopo due minuti. Non si segna più ora ancora fermi sul 5-5 quando mancano 4′ alla fine del quarto. Piombino con già tre falli di squadra. Besedic sblocca le cose con un bel canestro in appoggio. Ancora Besedic, stavolta da 3: vantaggio Piacenza 10-7. Chiuso il gioco da tre punti da parte di Turel. Bel lavoro di Manenti che trova il canestro sulla sirena: dopo il 1° quarto Bakery Piacenza 17, Piombino 16.

Secondo Quarto 40-36

Bel canestro di Mastroianni che muove la retina per Piacenza in questo secondo quarto. Quarta palla persa dagli ospiti. Canestro di Criconia dalla media distanza: 21-19. Soviero in penetrazione segna e subisce il fallo: chiuso il gioco da 3 punti. Tripla di tabella di Besedic: 8 punti per lui. 29-23 con 4′ e 30” da giocare. Turel primo giocatore in doppia cifra con 10 punti. Manenti schiaccia ad una mano dopo l’ennesima palla persa di Piombino. Rubata e contropiede chiuso da Marchiaro, 38-31 per Piacenza. Criconia perfetto dalla lunetta: 2 su 2. Finisce il primo tempo tra Bakery Piacenza e Piombino: biancorossi avanti 40-36.

Terzo Quarto 61-51

Partita forte Piacenza: subito vantaggio aumentato sul 45-36. Tripla a bersaglio da parte di Turel, Piombino si rifà sotto. Rimbalzone di Besedic, il sesto della sua partita. Quattordicesima palla persa dai Toscani, ne approfitta Maglietti che va a chiudere il contropiede massimo vantaggio Bakery 51-39. Brutto fallo di Piacenza, che regala il libero supplementare ad Okiljevic: 57-48. Torna in campo Maglietti: dal punto di vista difensivo la sua uscita nel corso del terzo quarto ha inciso in negativo negli equilibri biancorossi. Finisce il terzo quarto con la Bakery che riesce a reggere l’urto: Piombino rimane a 51, Piacenza a 61.

Quarto Quarto 89-72

Ottimo avvio di Piacenza: parziale di 9-0 in ingresso di ultimo quarto. Piombino prova a tornare sotto, tripla veloce da parte di Turel dopo una brutta palla persa da Maglietti e timeout immediato da parte di coach Salvemini con Piacenza avanti 73-57 a 5′ e 08” dalla fine. Secondo timeout speso da Salvemini: Piacenza non riesce a rimettere la marcia e Piombino ne sta approfittando con 4 punti consecutivi. Bakery finalmente si sblocca con un bel canestro di Wilshire, che interrompe la striscia negativa dell’attacco piacentino. Ora il timeout è stato chiamato da Cagnazzo con i suoi sotto di 10, 78-68 con 2′ da giocare. Fallo in attacco di Piombino, possesso per la Bakery che non può calare d’intensità. Gran canestro di Besedic che segna il libero supplementare! Maglietti sfrutta ancora l’ennesima palla persa della partita di Piombino e scrive fine sulla partita. Bakery Piacenza batte Piombino 89-72.