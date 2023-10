Promozione – Il Piacenza Basket Club piega il Cus Parma 62-44

Il Piacenza Basket Club centra la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche superando il temibile CUS Parma con un netto 62-44.

Partenza lanciata per i ragazzi di coach Bertozzi, abili a convertire l’alta intensità difensiva in ottimi tiri che fruttano un cospicuo margine di vantaggio (23-7) già dopo i primi 10 minuti di gioco. Nel secondo quarto il CUS prova a riavvicinarsi, sfruttando anche qualche errore di troppo dei padroni di casa. Si va così all’intervallo lungo sul 32-21 per Piacenza.

Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi tornano a premere sull’acceleratore arrivando a toccare anche il +19 (54-35) all’inizio dell’ultima frazione di gioco, sospinti dalla solidità di Villa sotto canestro e dalle folate offensive di un ispirato Matteo Rigoni (8 punti, 6 rimbalzi e 6 recuperi).

Finisce 62-44 per il Piacenza Basket Club che sfrutta un attacco equilibrato con il solo Villa in doppia cifra (10 punti) e mandando a referto 11 giocatori sui 12 impiegati. La prossima giornata di campionato vedrà opposto il Piacenza Basket Club alla Ducale Magik Parma, venerdì 27 ottobre, alle ore 21, al Pala San Lazzaro.

PIACENZA BASKET CLUB – CUS PARMA 62-44

(23-7, 9-14, 13-12, 17-11)

Tabellini: Fermi 6, Dallavalle, Stella 6, Righi 2, Stecconi 2, Massari 8, Rigoni M. 8, Coppeta 5, Perego 9, Villa 10, Pirolo 3, Fumi 3. All. Bertozzi