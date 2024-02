Baldini, Cisl: “Il TFR deve esser puntuale, basta mancati pagamenti ai dipendenti pubblici”

Il sindacato Pensionati Cisl (Fnp) dell’ Emilia-Romagna si schiera a difesa del diritto dei lavoratori pubblici a percepire il Tfr entro i termini previsti dalla legge. Troppe volte sono pervenute alla federazione segnalazioni in merito al mancato pagamento delle prestazioni da parte dell’INPS, dovute secondo i termini previsti dall’art. 3, co. 2 del DL 79/97.

Nell’eventualità venga verificato ancora il mancato pagamento, da parte dell’Inps, delle liquidazioni di fine servizio ai pubblici dipendenti entro 12 mesi dalla cessazione dal servizio per raggiunti limiti ed entro 24 mesi dalla cessazione dal servizio per dimissioni e licenziamento, il sindacato Pensionati Cisl avvisa di essere pronto ad adire le vie legali contro l’ente previdenziale al fine di sollecitarlo a compiere il pagamento nei tempi prescritti.

Nel frattempo, la Fnp ha predisposto una specifica diffida, da inoltrare da parte del pensionato o della pensionata, alla sede Inps territoriale competente, tramite raccomandata A/R o via PEC. Oltre alla diffida si ipotizza la via giudiziaria.

I pensionati interessati possono rivolgersi alle sedi Fnp Cisl del territorio, in particolare a quella provinciale (in Via Pietro Cella -Strada Malchioda, tel. 0523.453470) per compilare il modulo già predisposto da inviare alla sede Inps.

“Il trattamento di fine rapporto TFR, come la pensione pagata mensilmente – sottolinea il segretario provinciale FNP Cisl Parma Piacenza, Aldo Baldini – non è un regalo dello Stato ai lavoratori, un regalo che quindi si può anche ricevere con un po’ di ritardo, ma una forma della retribuzione che spetta alle lavoratrici e ai lavoratori: che si siano ritardi è quindi una vera e propria mancanza di rispetto se non una prepotenza. Inaccettabile”.