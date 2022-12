Banca d’Italia, Massimo Calvisi è il nuovo direttore della filiale piacentina

La Filiale della Banca d’Italia di Piacenza ha un nuovo Direttore. È Massimo Calvisi, nato a L’Aquila 62 anni fa, che si insedia nella nuova posizione dopo un lungo percorso professionale all’interno della Banca centrale. Come esperto di Circolazione monetaria ha ricoperto numerosi incarichi in tutto il territorio nazionale, con un percorso che ha toccato oltre 30 Filiali dell’Istituto. Oltre alla gestione dei pagamenti nella difficile fase post-sisma, che ha colpito l’Abruzzo nel 2009, da ultimo ha rivestito il ruolo di Vice Direttore della Filiale dell’Aquila, oltre ad essere stato Direttore vicario per circa sei mesi nella stessa Sede regionale.

Il Dottor Calvisi assume il nuovo prestigioso incarico nel capoluogo piacentino, dopo alcuni anni di titolarità della Dott.ssa Carmela Lanza. “Sono orgoglioso e onorato di iniziare la mia nuova avventura professionale in questa città e nella regione Emilia Romagna, di cui percepisco civiltà, sviluppo e modernità. La mia priorità sarà proseguire nella lunga tradizione di dialogo con le autorità locali e di servizio alla collettività” ha dichiarato il nuovo Direttore.