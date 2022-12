Il Presidente Pinalli sul suo Fiorenzuola: “Entusiasti del nostro percorso” – AUDIO

Il Presidente del Fiorenzuola Luigi Pinalli è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND, per parlare dell’ottimo campionato giocato fino ad ora dai rossoneri.

I ragazzi di Tabbiani, dopo il successo interno contro il Rimini, sono infatti tornati nella zona altissima della classifica (Fiorenzuola quarto a pari punti col Cesena terzo) confermando l’ottimo girone d’andata e dimostrando di non essere più una sorpresa.

Una società che sta lavorando molto bene

Ottenere grandi risultati nonostante un budget ridotto rispetto alla concorrenza rimane sempre parte della nostra filosofia.

Noi siamo molto contenti di quello che stiamo facendo: il nostro obiettivo è salvarsi il prima possibile per poi mettersi in una posizione abbastanza favorevole per i playoff. Luigi Pinalli

Obiettivo Playoff al secondo anno, dichiarazione “azzardata” ma convinta del Presidente

Abbiamo mantenuto l’intelaiatura della squadra dello scorso anno e questo è un grande vantaggio. Oltre a questo siamo riusciti a rinforzare la rosa e, visto che l’anno scorso abbiamo mancato i playoff all’ultima giornata, l’obiettivo di quest’anno è fare meglio e quindi centrarli.

E’ stata una dichiarazione convinta e a cui tutti crediamo. Luigi Pinalli

Cosa cambiare a Gennaio in vista del ritorno

Cambieremo ben poco: dobbiamo, purtroppo, sostituire Oneto visto il grande infortunio e ci dispiace perchè il ragazzo stava facendo un grande campionato.

Vediamo poi se riusciremo ad inserire una pedina in più in quelle zone del campo dove siamo numericamente in difficoltà: mi riferisco al centrocampo. Luigi Pinalli

Il futuro di Mister Tabbiani

Mister Tabbiani, già l’anno scorso, era sulla bocca di tutti e questo fa parte del mondo del calcio.

A fronte di un’offerta importante e di una società che ha ambizioni diverse dalle nostre ci sta che possa andare via. Noi lo abbiamo messo in preventivo e non pensiamo di poter trattenere un mister capace e che vuole fare carriera scalando le varie categorie. Luigi Pinalli

Qui l’intervista completa del Presidente del Fiorenzuola Luigi Pinalli: