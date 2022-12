Torna il Clownendario della Croce Rossa, un anno di immagini gioiose realizzato dagli operatori del sorriso

Il diritto di essere aiutati è da sempre un tema fondamentale e prioritario per Croce Rossa Italiana e, naturalmente, anche per il Comitato di Piacenza.

Gli Operatori del Sorriso “Gli InKollati” hanno da sempre supportato, attraverso le loro attività e soprattutto con le offerte di coloro che negli anni hanno acquistato il loro calendario benefico (o Clownendario), tutte le iniziative che avessero quale fine l’aiuto ai bisognosi: dall’aiuto economico alle famiglie in difficoltà, fino all’acquisto di un mezzo allestito per il trasporto di persone disabili.

Quest’anno il Calendario degli InKollati è ormai giunto alla sua ottava edizione, mantenendo sempre la stessa formula: un anno di immagini gioiose e scherzose, accompagnate da aforismi divertenti e a tema.

In ogni mese del 2023 verrà ricordata una ricorrenza riconosciuta a livello mondiale, internazionale o locale; si tratta di giornate speciali, che ricordano il prezioso lavoro di associazioni senza fini di lucro e che vogliono diffondere specifici messaggi. Gli “Operatori del Sorriso” hanno scelto di rappresentare alcune delle ricorrenze più particolari e/o significative per poi reinterpretarle a modo loro.

Il Calendario 2023 nasce da un lavoro di squadra in un momento in cui, dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid, si è pronti per ripartire a pieno regime; a questo punto, perché non farlo ricominciando con un sorriso e facendo anche del bene?

Con una piccola offerta il Clownendario vi porterà un anno di sorrisi e renderà possibile assicurarli anche a coloro che in questo momento ne hanno necessità.

Ricordiamo che è possibile prenotare il Calendario 2023 degli Operatori del Sorriso presso la segreteria della sede di Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza in Viale Malta 5.