Banda ultra-larga, Albasi (PD): “Garantire tempi certi, i ritardi penalizzano in particolare il Piacentino”

Il Consigliere regionale Lodovico Albasi ha depositato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna per chiedere chiarimenti e misure concrete rispetto ai ritardi nell’attuazione dei piani per la banda ultra-larga, con particolare riferimento ai progetti affidati a Open Fiber nelle aree bianche e grigie del territorio regionale.

“Parliamo di un’infrastruttura strategica per il futuro della nostra regione – sottolinea Albasi – fondamentale per superare il divario digitale, sostenere le imprese e garantire pari opportunità ai cittadini, in particolare nelle aree interne e montane. Eppure, a distanza di anni, permangono gravi criticità, specialmente in provincia di Piacenza, dove molti comuni lamentano disservizi persistenti e scarsa copertura.”

Nel testo dell’interrogazione, il consigliere evidenzia come le cause dei ritardi non siano attribuibili unicamente a fattori esterni, come l’aumento dei costi o la carenza di manodopera specializzata, ma anche a una sottovalutazione della complessità progettuale da parte della società incaricata. “Open Fiber deve assumersi le proprie responsabilità – incalza Albasi – e fornire risposte chiare ai territori e ai cittadini, che attendono da anni una connessione stabile ed efficiente.”

È importante ricordare che la Regione Emilia-Romagna non ha alcuna responsabilità operativa o gestionale nei lavori di realizzazione della rete, che sono di esclusiva competenza della società aggiudicataria.

L’interrogazione chiede alla Giunta di chiarire quali strumenti intenda attivare per evitare la perdita di risorse pubbliche, sollecitando al contempo un confronto costante con i sindaci, spesso lasciati senza aggiornamenti e senza voce nella gestione delle criticità.

“La trasparenza e la collaborazione con i territori – conclude Albasi – non sono optional: sono l’unico modo per affrontare con serietà un ritardo che, se non gestito con determinazione, rischia di compromettere anni di lavoro e ingenti investimenti pubblici.”