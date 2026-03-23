Bando Anci “Giovani e Impresa”, il Comune di Piacenza capofila: a Farini inaugura la “Macelleria di Montagna”

È stata inaugurata oggi pomeriggio, alle ore 15 a Farini, la “Macelleria di Montagna”, una delle tre startup nate nell’ambito di “Piacenza al Quadrato”, progetto promosso dal Comune di Piacenza come ente capofila e cofinanziato dal bando nazionale “Giovani e Impresa” di Anci.

L’inaugurazione

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, intervenuta anche in qualità di vicepresidente di Anci Emilia-Romagna, l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi, il consigliere delegato della Provincia Gabriele Scagnelli e il sindaco di Farini Marco Paganelli, che ha fatto gli onori di casa, oltre ai rappresentanti dei partner coinvolti nel progetto.

La nuova attività

La nuova attività, proposta da Andrea Chiappelloni, rappresenta uno degli esiti concreti di un percorso che ha visto il Comune di Piacenza svolgere un ruolo di regia e coordinamento, guidando una rete territoriale composta, oltre che dal capoluogo, dai Comuni di Borgonovo, Rottofreno, Farini e Alta Val Tidone, dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta e dalla Provincia.

Piacenza al Quadrato

“Piacenza al Quadrato” è stato selezionato tra i progetti vincitori del bando Anci e ha l’obiettivo di sostenere la nascita di imprese innovative e sostenibili guidate da giovani under 35, accompagnando le idee imprenditoriali attraverso percorsi di formazione e affiancamento. Sono state 14 le candidature presentate, a fronte di un finanziamento complessivo pari a 74.500 euro.

Elemento qualificante dell’iniziativa è stato il coinvolgimento diretto del sistema economico locale: tutti i partecipanti hanno sviluppato le proprie proposte in collaborazione con una rete di soggetti che hanno messo a disposizione competenze, servizi ed esperienza, tra cui Confindustria Piacenza e Assoservizi, Confapi, Legacoop, le cooperative Eureka e Arco, Open Lab, Coldiretti, Brainfarm, Libera Artigiani e il Consorzio Sol.Co.

Proprio il radicamento territoriale del progetto trova in Farini un esempio significativo: l’apertura della “Macelleria di Montagna” rappresenta infatti un segnale concreto di vitalità economica e presidio dei servizi nelle aree montane, valorizzando le filiere locali e creando nuove opportunità per i giovani.

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