Piacenza in Fiore chiude con entusiasmo: piazze piene, musica e una città che si ritrova

Si è conclusa oggi, con una partecipazione ampia e diffusa, l’edizione 2026 di Piacenza in Fiore, che per tre giorni ha trasformato il centro storico in uno spazio vivo, condiviso e attraversato da persone, colori e profumi.

Piazza Duomo, cuore della manifestazione, è stata ancora una volta protagonista: fin dalle prime ore della giornata, il pubblico ha riempito gli spazi tra i banchi dei florovivaisti, tra acquisti, curiosità e dialoghi con gli espositori. Un clima disteso, fatto di soste, scelte consapevoli e voglia di portare a casa un pezzo di primavera.

Ma è stato l’intero centro a muoversi insieme alla manifestazione, con le vie limitrofe animate da un flusso continuo di visitatori, confermando la capacità dell’evento di generare valore diffuso per la città.

Il momento più coinvolgente della giornata si è vissuto in Piazza Cavalli, dove nel pomeriggio la musica ha preso spazio con “Lindy Hop in Fiore”, realizzato in collaborazione con il Piacenza Jazz Club. Un appuntamento che ha saputo unire musica e danza in modo spontaneo e travolgente: il pubblico si è fermato, ha partecipato, ha ballato. La piazza si è trasformata in uno spazio aperto e condiviso, in cui l’energia del jazz ha incontrato quella delle persone, restituendo un’immagine viva e gioiosa della città.

Un finale che ha raccolto e amplificato lo spirito dell’intera manifestazione. Un ringraziamento particolare va al Piacenza Jazz Club per aver contribuito con sensibilità e qualità artistica a uno dei momenti più partecipati dell’evento.

«Siamo molto soddisfatti di questa edizione di Piacenza in Fiore – commenta Gloriana Tironi, presidente dell’Associazione Mercanti di Qualità Piacenza –. Abbiamo visto una città presente, attenta, coinvolta, capace di vivere il centro con entusiasmo e partecipazione.

La scelta di partire già dal venerdì si è rivelata vincente: ci ha permesso di distribuire meglio i flussi e di offrire più tempo alle persone per godersi la manifestazione con calma. La risposta del pubblico è stata molto positiva fin dalle prime ore, e questo per noi è un segnale importante.

Eventi come questo dimostrano quanto sia forte il legame tra Piacenza e il suo centro storico, e quanto sia importante continuare a investire in iniziative che valorizzino il territorio, i suoi operatori e la sua identità.»

«Piacenza in Fiore si conferma un appuntamento capace di valorizzare il centro storico e di generare partecipazione diffusa – aggiunge l’Assessore al Commercio Simone Fornasari – vedere le piazze piene, le vie animate e una presenza così significativa di cittadini e visitatori è il segnale concreto di quanto eventi di qualità possano incidere positivamente sulla vita della città. Un ringraziamento va a tutti gli organizzatori, agli espositori, alle realtà coinvolte e alle associazioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, rendendo Piacenza ancora una volta un luogo accogliente e vivo.»

Piacenza in Fiore si conferma così un appuntamento capace di unire natura, commercio, cultura e socialità, segnando per la città un inizio di primavera condiviso e partecipato.

L’evento è organizzato dal Consorzio Mercanti di Qualità in collaborazione con il Comune di Piacenza. La comunicazione è a cura dall’agenzia RARA Digital Boutique.

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