Referendum sulla giustizia, alta affluenza: la prima giornata si chiude con il 49,8 per cento nel Piacentino

Alta affluenza nel Piacentino per il referendum sulla giustizia. Alla chiusura dei seggi di ieri, domenica 22 marzo alle ore 23, ha votato il 49,8% degli aventi diritto, con il dato che sale al 51,6% nel comune capoluogo.
Numeri superiori alla media nazionale, ferma al 46% alla stessa ora, mentre in Emilia-Romagna l’affluenza ha raggiunto il 53,6%.
Nel dettaglio dei comuni, spiccano le percentuali di Gossolengo, con il 55,6%, e Podenzano, dove si è recato alle urne il 52% degli elettori.
Oggi, lunedì 23 marzo, i seggi riaprono dalle 7 alle 15 per l’ultima giornata di voto. Al termine delle operazioni elettorali prenderà il via lo spoglio delle schede.