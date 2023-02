Baraccopoli di via Nino Bixio in fiamme, Liberali: “Recuperare quell’area, la città ne soffre”

“Criticati per aver posto l’accento sul degrado della baraccopoli di via Nino Bixio, ora si vede come stanno le cose”. I Liberali piacentini tornano sull’incendio che ieri ha interessato la cosiddetta baraccopoli di via Nino Bixio, sotto al cavalcavia dell’A21.

L’incendio di ieri in via Nino Bixio, vicino alla canottieri Vittorino da Feltre, riguarda un’area degradata a poche centinaia di metri dal centro città. Area che i Liberali Piacentini avevano visitato in occasione delle elezioni amministrative del 2022 col loro candidato sindaco avvocato Corrado Sforza Fogliani per denunciarne lo stato di abbandono e degrado. “Essa riguarda una parte del territorio cittadino che, una volta risanato, potrebbe essere utilizzato a servizio della città”, spiegano i Liberali.

“Allora, il Liberali Piacentini avevano subito critiche da parte degli assessori della giunta Barbieri, Sgorbati e Zandonella, tacciando la visita come “estemporanea messa in scena”, mentre l’amministrazione allora in carica stava “affrontando la situazione con serietà e attenzione dal 2018”.

“Oggi si è vede come vanno le cose. La zona è rimasta quella che era, soggetta al più assoluto abbandono e rifugio di sbandati, con potenziali situazioni di pericolo, come l’incendio di ieri ha dimostrato. Tuttavia, anche da parte della nuova amministrazione comunale pare che nulla sia stato fatto e, ancora una volta, la città ne soffre”.