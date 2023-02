Incendio tra le baracche di via Nino Bixio, intervento dei vigili del fuoco e accertamenti in corso – FOTO

Fiamme nella zona della cosiddetta baraccopoli in via Nino Bixio, al di sotto del cavalcavia dell’autostrada A21. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per un vasto incendio che ha interessato alcuni garage dismessi, in prossimità degli edifici abbandonati. Si tratta di un’area da tempo rifugio di clochard e senzatetto, ma anche di sbandati e tossicodipendenti.

Non è da escludere che il rogo sia da imputare a una qualche attività imprudente messa in atto da qualcuno degli ospiti abusivi. Dalle baracche si è alzata un’alta colonna di denso fumo nero ì, visibile a distanza. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri, la polizia e la polizia locale. Dalle prime informazioni pare che non vi siano persone ferite o intossicate.