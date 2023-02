Cani, rinunce di proprietà: è emergenza nel piacentino. Peroni: “Scelte troppo leggere, servono consigli” – AUDIO

Cani, rinunce di proprietà: è emergenza. Dalla struttura di Montebolzone, gestita dalla Lega nazionale della difesa del cane, arriva un messaggio forte e chiaro sui tanti proprietari che decidono di rinunciare al proprio animale domestico portandolo direttamente in canile. Una situazione prevista dalla normativa, ma che provoca sofferenza ai cani che si vedono improvvisamente rinchiusi in una struttura. Ultimamente questo fenomeno purtroppo sta dilagando, nel canile che si trova ad Agazzano (convenzionato con 12 Comuni Piacentini) sono giunte 11 rinunce di proprietà in sole due settimane.

Le cause delle rinunce sono le più disparate – commenta Gianni Peroni, Responsabile dei Canile di Montebolzone) – a volte si tratta di un’emergenza, ma lo si fa anche perché il cane è anziano o per altri motivi futili. Ad esempio ci dicono che il cucciolo non era come quello visto in fotografia. Ovviamente tutto questo va a discapito di quella che è la struttura. In particolare perché aumenta il numero di cani e di conseguenza la difficoltà gestionale del canile.

Come leggiamo questo presente?

Oggi c’è troppa leggerezza nella scelta di prendere un cane. Chi prende un animale domestico dovrebbe prima farsi consigliare da persone esperte e non dall’amico del bar o da un parente. Perché in questo modo si può prendere un cane adatto alla propria condizione di vita. Invece non va mai preso un animale da una foto! Negli scatti sono tutti belli e carini, ma poi dietro alla foto c’è la parte genetica e storica del cane. Solo chi dà in affidamento l’amico a quattro zampe sa com’è. Questo è il mio consiglio principale: prendere un cane adatto a noi.

Poi c’è il discorso legato alla difficoltà di gestione

Non possiamo gestire un cane come fosse un bambino, perché non è un bimbo! E’ un cane! Lo dico in modo realistico. L’animale domestico ha le proprie esigenze che sono diverse da quelle di un bambino. Il cane deve avere delle regole adatte a lui. Sono situazioni, che se non vengono seguite, portano alla scelta di liberarsi dell’animale.

Come fare per adottare un cane? Magari uno di quelli recentemente vittime di rinuncia (Vedi foto)

Potete contattare il mio ufficio a questo numero: 0523 976135. Oppure sul numero di telefono indicato dalla segreteria telefonica.

Cani, rinunce di proprietà: AUDIO INTERVISTA a Gianni Peroni, Responsabile dei Canile di Montebolzone

Foto di due cani recentemente portati in canile.

Aron

Perla