Volley, Serie B1 – La Vap cede il passo a Tecnilux Pavia (1-3)

Sconfitta interna per la Vivi Energia Vap, che cede il passo a Tecnilux Pavia in quattro set. Reduci dalla bella vittoria nella partita infrasettimanale in under 18 a Bologna, che è valsa la qualificazione alla final four regionale, le ragazze della Vap offrono una bella prestazione anche in serie B1.

LEGGI ANCHE: Volley, Serie B1 – Contro Rubiera le ragazze della Vap lottano solo l’ultimo set: 0-3

Non tragga in inganno il punteggio finale e i parziali del primo e quarto set, poiché le piacentine riescono a giocare una pallavolo di buon livello. Con un pizzico di determinazione, di esperienza e di fortuna in più si sarebbe potuto arrivare almeno al set di spareggio per racimolare almeno un punto in classifica. Per le ragazze di Piacenza il prossimo impegno sarà sabato 23 marzo in trasferta contro Volley Modena per il campionato di B1.

VIVI ENERGIA VAP – SFRE TECNILUX PAVIA 1-3

(13-25; 23-25; 25-19; 16-25)

VIVI ENERGIA VAP: Terrana 11 punti, Da Pos 1, Milani 12, Ruggeri 7, Konate 2, Bibolotti, Borri, Nella 14, Bergonzi, Carlà, Libero Gazzola, N.E: Schillkowski, Mihali, Riccio. All. Licata e Chiodaroli.

TECNILUX PAVIA: Baiardi, Pasini, Giunta, Ferraris, Migliore, Martini, Boscolo, Tonello, Lanzarotti, Ciceroni, Badaracco, Lazzarin, Bontempo. All. Fontana e Fragassi.