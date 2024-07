Baseball – Emilia Romagna battuta 2-1 dalla Germania. Tommaso Milani sfida gli inglesi nei quarti

Primo dispiacere per il piacentino Tommaso Milani che a Kutno, in Polonia, sta disputando le qualificazioni alle Little League World Series con la rappresentativa U12 dell’Emilia-Romagna. Dopo i successi con Austria e Lituania ecco la prima sconfitta di misura contro la rappresentativa tedesca. Le cronache parlano di un match molto equilibrato dominato dai lanciatori (due battute valide per i tedeschi e solo una per gli emiliani). Germania sul 2-0 al 3° inning e italiani che accorciavano 2-1 al 5°.

Purtroppo il punteggio non cambiava e così teutonici subito in semifinale mentre i nostri, domani alle 15, affronteranno la rappresentativa inglese dei London Little League nei quarti di finale ad eliminazione diretta. La vincente è attesa sabato in semifinale dai cechi della South Cech Little League. Tommaso Milani contro la Germania è entrato a partita in corso nel ruolo di terza base.

