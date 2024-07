Volley – Gas Sales Piacenza: debutto in campionato il 29 settembre con Modena

Gas Sales Piacenza inizierà il suo sesto campionato consecutivo in SuperLega il 29 settembre al PalabancaSport con la Valsa Group Modena. Subito il derby della Via Emilia per i biancorossi che iniziano la nuova stagione come avevano chiuso l’ultima Regular Season con Modena. La seconda giornata (6 ottobre), i biancorossi viaggeranno verso Monza, subito un amarcord per Galassi e Maar.

Nuova trasferta nella terza giornata con i biancorossi impegnati a Cisterna che dopo sette giorni (20 ottobre) torneranno protagonisti al PalabancaSport per affrontare la Gioiella Prisma Taranto. Nella quinta giornata i biancorossi affronteranno in trasferta la Sonepar Padova e quindi il 7 novembre, sesta giornata con i biancorossi impegnati in casa con l’Allianz Milano per poi affrontare la settimana successiva (10 novembre) in trasferta un altro big match, questa volta con Cucine Lube Civitanova.

Gli altri big match nel girone di andata per i biancorossi il 17 novembre al PalabancaSport con Trento (ottava giornata) e l’8 dicembre) a Perugia a chiudere il girone di andata.

Il calendario è stato svelato oggi al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio alle porte di Bologna nel corso dell’evento organizzato dalla Lega Pallavolo e condotto da Maurizio Colantoni con cui si è chiusa la tre giorni di Volley Mercato. Presenti Aleksandar Boricic e Renato Arena rispettivamente Presidente Vicepresidente della Cev, il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e il presidente della Lega Pallavolo Massimo Righi rieletto in mattinata in occasione dall’Assemblea Ordinaria dei club di Lega Pallavolo serie A che ha eletto anche il Consiglio d’Amministrazione.

E tra la “scoperta” di una giornata e l’altra del calendario, ospiti, musica e premiazioni, un vero e proprio show curato da Marco Caronna e con il comico Paolo Cevoli mattaore là sul palco.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giocherà in casa cinque partite nel girone di andata e sei lontano da Piacenza.

Sottolinea coach Andrea Anastasi

“Partire subito con il derby con Modena è davvero molto stimolante, al calendario non do comunque molta importanza, prima o dopo una squadra la dobbiamo incontrare certo il finale della Regular Season ci riserva appuntamenti parecchio impegnativi. Come ho sempre detto la Regular Season serve solo per avere una buona posizione nei Play Off ma nulla di più. La nostra è una squadra tutta nuova, crescere giorno dopo giorno ma l’obiettivo è quello di essere pronti già per la Supercoppa”.

La regular season si svilupperà in poco più di sei mesi, fra il 29 settembre 2024 e il 2 marzo 2025 (data dell’ultima giornata). Solo un turno infrasettimanale, giovedì 26 dicembre.

La Supercoppa Italiana 2024, che per la nona volta adotterà la formula della Final Four, si disputerà fra sabato 21 e domenica 22 settembre, partecipano Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Sir Susa Vim Perugia, Vero Volley Monza e Itas Trentino. Si giocherà a Firenze, in semifinale Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronterà i Campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia.

L’edizione della Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate del girone d’andata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo l’undicesimo turno di Regular Season, si giocheranno in gara unica in casa della miglior classificata domenica 29 dicembre 2024. La Final Four è in programma il 25 e 26 gennaio 2025, con ogni probabilità a Bologna.

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della Regular Season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle cinque partite); semifinali e finali si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite, con gara 1, gara 3 e gara 5 da giocare in casa della miglior classificata.

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà in Regular Season Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, alla sua sesta presenza consecutiva in massima categoria. Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno.

