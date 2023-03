Baseball – Giornata finale del torneo Invernale U15: Piacenza a Seveso

Tocca all’U15 scendere in campo questa domenica nell’atto finale del torneo invernale di categoria. Dopo numerose partite indoor disputate a partire da novembre, la manifestazione vive la sua giornata finale con la prima uscita all’aperto di questo 2023. Sul diamante “Giorgio Pistocchini” di Seveso si giocheranno quattro partite in totale con inizio alle ore 10 per Cabs Seveso-Brescia. Alle 11,50 Genova Rookies-Piacenza e a seguire confronto tra la due perdenti ed alle ore 15,40 finalissima tra le due vincenti. Tutto in preparazione al campionato che partirà sabato 15 aprile e del quale è attesa a breve la comunicazione del calendario per la zona Emilia Ovest.