Il Piacenza torna a vincere, Mantova battuto 4-2 e si riaprono i giochi per la salvezza. Abbate: “Tanti segnali positivi” – AUDIO

Il Piacenza ottiene una vittoria importantissima al “Garilli” davanti al nutrito pubblico locale. I biancorossi battono il Mantova 4-2 e riaccendono le speranze di salvezza.

La domenica dei ragazzi di Abbate inizia nel peggiore dei modi. Dopo appena 5′ i biancobandati, per l’occasione in maglia scura, trovano il vantaggio. Una punizione di De Francesco impatta sulla barriera del Piacenza, ma il pallone carambola sui piedi di Bocalon che fredda Nocchi. Al 15′ il pareggio dei biancorossi con Cesarini che capitalizza alla perfezione l’assist al bacio di Suljic. Sul finale del primo tempo c’è un cross di Gonzi dalla sinistra, Cesarini la tocca e lo stesso Suljic sigla il suo primo gol in campionato, ribaltando la partita. Morra fallisce due nitide occasioni da gol ed il Mantova, al primo tiro in porta della ripresa pareggia: un colpo di testa di Mensah sembra far svanire i sogni di vittoria dei locali.

La svolta

Cesarini e compagni hanno però il grande merito di crederci fino alla fine. Ed è proprio il capitano e fantasista della squadra, autore di una prestazione monstre, a siglare il gol della vittoria. A seguito di un corner, c’è il tocco di Accardi ed è il numero 10 ad esultare. Il Piacenza non vinceva dal 14 gennaio scorso, oltre 57 giorni di digiuno. Alla fine c’è spazio anche per il riscatto di Morra che trova la rete in contropiede.

Il Piacenza rimane ultimo a causa della concomitante vittoria della Triestina, si accorcia la classifica rispetto alla quintultima. Mercoledì, alle 18:00, a Pordenone.

Abbate: “Tanti segnali positivi, ma non abbiamo ancora fatto niente”; poi dedica la sua prima vittoria come allenatore tra i professionisti alla famiglia

La partita

Secondo tempo

Morra sigla il gol del 4-2 in contropiede!

Sei minuti di recupero.

90′ Traversa del Mantova. Punizione dal vertice sinistro dell’area del Piacenza e sfiora il gol.

81′ Entrano Rodriguez e Silvestro fuori Mensah e Ceresoli

81′ Entrano Cosenza e Palazzolo, fuori Gonzi e Masetti

77′ Calcio d’angolo di Suljic, c’è il colpo di testa di Accardi e Cesarini segna il gol del vantaggio. Piacenza – Mantova 3-2



73′ Guccione ci prova dal limite, palla alta sopra la traversa.

69′ Entra Munari per Parisi, ed entra Capoferri per Rizza.

68′ Cross dalla destra di Fazzi e Mensah di testa trafigge Nocchi 2-2

67 Guccione entra in area dalla sinistra, Accardi si immola ed evita il peggio.

62′ Punizione per il Mantova, sul lato destro dell’area di rigore. Se ne incarica Procaccio. Gerbaudo tira da fuori, c’è un colpo di testa di Mensah, ma il pallone è alto sopra la traversa.

58′ Occasione clamorosa per il Piacenza: cross di Rizza e Morra dall’area piccola non trova la porta!

56′ Mensah cade nell’area del Piacenza, ma è lui a commettere fallo su Accardi.

55′ Entra Procaccio per Fontana (Mantova)

48′ Suljic ci prova dai 35 metri, palla che esce non di tanto: sarebbe stato un gol da cineteca.

Per il Mantova entra Fazzi per Iotti. Inizia la ripresa.

Primo tempo

Finisce il primo tempo. Piacenza in vantaggio 2-1.

48′ Ammonito anche Iotti (terzo giallo per gli ospiti)

Concessi 4 minuti di recupero.

43′ Invenzione di Cesarini e Morra davanti alla porta si vede deviare il gol della vittoria in corner dal portiere.

42′ Cross di Suljic e Morra prova il colpo di testa in avvitamento. Chiorra riesce a bloccare, ma il Piacenza cerca il terzo gol.

Ammonito Pierobon per fallo su un Cesarini ispirato. Calcio di punizione per il Piacenza, molto defilato sulla sinistra. Sugli sviluppi Giorno ci prova di controbalzo e Chiorra è costretto agli straordinari e devia in corner!

41′ Due corner consecutivi per il Mantova. Sbroglia la difesa del Piacenza

41′ Cross di Gonzi dalla sinistra, c’è un prolungamento casuale di Cesarini che diventa un assist per Suljic che sigla il suo primo gol stagionale! Il Piacenza la ribalta!



35′ Il Piacenza è costantemente nella metacampo del Mantova in questa fase.

32′ Ammonito Fontana per fallo su Rizza

27′ Entra Pierobon per De Francesco infortunato (Mantova).

20′ De Francesco viene ammonito per fallo su Cesarini.

15′ Pareggio del Piacenza, Suljic entra in area da destra, la mette in mezzo col piatto per Cesarini che dall’area piccola, freddamente, mette alle spalle di Chiorra. 1-1 al “GarillI”

13′ Altra punizione pericolosissima per il Mantova, poco al di fuori dell’area di rigore del Piacenza. De Francesco la mette in mezzo, Padella fa da sponda, ma questa volta il Piacenza evita il peggio.

12′ Azione personale di Guccione. Il numero dieci del Mantova fa partire un tiro a giro pericolosissimo. Palla fuori di poco.

9′ Onisa deve lasciare il campo infortunato, al suo posto Giorno

5′ Accardi commette fallo su Ceresoli e viene ammonito. Calcio di punizione per gli ospiti dal limite dell’area, defilato sulla sinistra. Se ne incarica De Francesco: la sua punizione colpisce la barriera, ma poi il pallone finisce sui piedi di Bocalon che non ha difficoltà a battere Nocchi. Piacenza – Mantova 0-1

4′ Morra regala un fallo a Ceresoli. Sarà calcio di punizione per il Mantova, molto defilati sulla sinistra, zona trequarti. Guccione la mette in mezzo, ma Masetti libera di testa.

Iniziata al “Garilli”, Maglia biancorossa per il Piacenza, maglia scura per gli ospiti. Dovrebbero essere, stando alle prevendite, circa 2500 i tifosi del Piacenza. 200 invece i sostenitori del Mantova.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Nocchi, Accardi, Masetti, Zanandrea, Parisi, Suljic, Onisa, Gonzi, Rizza, Morra, Cesarini. Allenatore Abbate

A disposizione: Fossati, Tintori, Cosenza, Giorno, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Munari, Vianni, Capoferri.

Mantova (4-3-3): Chiorra, Ceresoli, Ghilardi, Iotti, Padella, Fontana, De Francesco, Gerbaudo Mensah, Guccione, Bocalon. All. Mandorlini

A disposizione: Malaguti, Chiesa, Pierobon, Procaccio, Conti, Fazzi, Messori, Agbugui, Silvestro, Rodriguez De Miguel