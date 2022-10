Baseball – Il Piacenza alla caccia del Torneo Fontana U23. Nel weekend la fase finale a Milano

Week-end al Kennedy di Milano per il Piacenza e la speranza è che sia il più lungo possibile. Sono infatti in programma semifinali e finale del 1° Torneo “Robert Fontana” U23 nel quale i biancorossi sono riusciti ad arrivare fino alla fase finale grazie al primo posto nel girone B. Si comincia sabato pomeriggio quando in contemporanea (alle ore 15) si affrontano in semifinale Piacenza e Milano e al Provini di Novara i padroni di casa, primi nel girone A, ed il Senago.

Il giorno dopo, a Milano, finalissima tra le vincenti con inizio alle ore 14. Un atteso epilogo che premia il successo di una manifestazione che il Milano 1946 ha deciso di varare incontrando l’adesione di ben undici squadre. Una passerella per i migliori U23 del NordItalia con l’auspicio che questo torneo possa trovare una collocazione stabile nello scorcio finale della stagione del baseball.

Arrivati a questo punto è ovvio che il Piacenza cercherà di completare l’opera e visto il rendimento espresso nella prima fase, l’ambizione è tutt’altro che mal riposta. Potendo contare su rinforzi concessi da Parma e Codogno, la squadra biancorossa, che comprende anche i migliori prospetti del suo vivaio, ha le carte in regole per centrare la finale. Milano dal canto suo vorrà ovviamente fare bella figura nel torneo di casa e per questo la sfida si preannuncia accesa ed incerta. Stessa cosa per Novara-Senago e non potrebbe essere altrimenti visto l’alto livello espresso dal torneo.